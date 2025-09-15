Brasil ainda espera concessão de vistos dos EUA para Assembleia Geral da ONU

O Itamaraty anunciou, nesta segunda-feira (15), que as autoridades americanas ainda não concederam vistos para parte da delegação brasileira participar da Assembleia Geral da ONU, na próxima semana, em Nova York, em um contexto de tensões comerciais e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

"Com relação a vistos [para a delegação brasileira], a gente tem indicação do governo americano que os [vistos] que ainda não foram concedidos estão em vias de processamento", disse um funcionário do Ministério das Relações Exteriores durante coletiva de imprensa.

Marcelo Marotta Viegas, diretor do departamento de organismos internacionais do Itamaraty, assinalou que uma eventual negativa para conceder os vistos seria uma "violação legal" dos Estados Unidos, mas disse contar que a situação seja resolvida a tempo.