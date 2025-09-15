Charles III e Trump, duas personalidades opostas

Donald Trump, que visitará o Reino Unido nesta semana, é fascinado pela família real britânica, embora o presidente dos Estados Unidos seja muito diferente de Charles III, um monarca que se preocupa com o meio ambiente e sempre se mostra cortês em público.

Trump tem 79 anos, e Charles III, 76. Ambos são extremamente ricos, se divorciaram e casaram novamente, o presidente dos Estados Unidos, duas vezes, e o rei, uma única vez.

Ambos também sentem afinidade pela Escócia, onde nasceu a mãe de Trump. Mas os pontos em comum parecem parar por aí, além do fato de o monarca ter convidado o republicano para uma segunda visita oficial, algo sem precedentes para um presidente dos EUA.