Como empata com Genoa (1-1) pela 3ª rodada do Italiano; Cremonese segue invicta

Apesar de um gol espetacular do argentino Nico Paz no primeiro tempo, o Como, comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, acabou empatando em casa por 1 a 1 com o Genoa nesta segunda-feira (15), na partida que encerrou a terceira rodada do Campeonato Italiano.

Foi aos 13 minutos que o argentino de 21 anos, ex-jogador do Real Madrid, recebeu a bola de Álvaro Morata, driblou dois adversários e chutou de pé esquerdo de fora da área para fazer 1 a 0.

Paz, que marcou seu segundo gol em três rodadas, recebeu antes da partida o troféu de melhor jogador jovem da Serie A do mês de agosto.