Como empata com Genoa (1-1) pela 3ª rodada do Italiano; Cremonese segue invicta

Apesar de um gol espetacular do argentino Nico Paz no primeiro tempo, o Como, comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, acabou empatando em casa por 1 a 1 com o Genoa nesta segunda-feira (15), na partida que encerrou a terceira rodada do Campeonato Italiano.
Foi aos 13 minutos que o argentino de 21 anos, ex-jogador do Real Madrid, recebeu a bola de Álvaro Morata, driblou dois adversários e chutou de pé esquerdo de fora da área para fazer 1 a 0.
Paz, que marcou seu segundo gol em três rodadas, recebeu antes da partida o troféu de melhor jogador jovem da Serie A do mês de agosto.
Mas a reta final da partida foi difícil para a equipe de Fàbregas, que teria subido ao topo da tabela se tivesse vencido.
Primeiro com a expulsão do zagueiro espanhol Jacobo Ramón (88') e depois com o gol nos acréscimos do ganês Caleb Ekuban (90'+2) para o Genoa.
O Como ocupa a 9ª posição na tabela, enquanto o time genovês permanece em 15º.
Também nesta segunda-feira, a Cremonese (3º), sensação deste início da temporada italiana, permaneceu invicta após empatar em 0 a 0 com o Hellas Verona (17º), que ainda não venceu no campeonato.
O veterano atacante inglês Jamie Vardy estreou pelo time de Cremona nessa partida, entrando em campo no segundo tempo.
--- Resultados da 3ª rodada do Campeonato Italiano:
- Sábado:
Cagliari - Parma 2 - 0
Juventus - Inter 4 - 3
Fiorentina - Napoli 1 - 3
- Domingo:
Roma - Torino 0 - 1
Pisa - Udinese 0 - 1
Atalanta - Lecce 4 - 1
Sassuolo - Lazio 1 - 0
Milan - Bologna 1 - 0
- Segunda-feira:
Hellas Verona - Cremonese 0 - 0
Como - Genoa 1 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Napoli 9 3 3 0 0 6 1 5
2. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4
3. Cremonese 7 3 2 1 0 5 3 2
4. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2
5. Milan 6 3 2 0 1 4 2 2
6. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1
7. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3
8. Cagliari 4 3 1 1 1 3 2 1
. Como 4 3 1 1 1 3 2 1
10. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4
11. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3
12. Lazio 3 3 1 0 2 4 3 1
13. Bologna 3 3 1 0 2 1 2 -1
14. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2
15. Genoa 2 3 0 2 1 1 2 -1
16. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2
17. Hellas Verona 2 3 0 2 1 1 5 -4
18. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2
19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4
20. Lecce 1 3 0 1 2 1 6 -5
