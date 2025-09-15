Copa feminina de 2027 será 'oportunidade muito importante', diz lateral Tamires

"Estamos evoluindo o futebol feminino (...) Cada vez, a cada ano, vai só aumentando o nível de competitividade", acrescentou a experiente jogadora de 37 anos, enquanto o Brasil se prepara para ser o primeiro país sul-americano a receber a Copa feminina, de 24 de junho a 25 de julho de 2027.

- A cada ano, "um passo à frente" -

Tamires tem mais de 100 jogos pela Seleção e já participou de três Mundiais (2015, 2019 e 2023) e três edições edições dos Jogos Olímpicos (Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024), conquistando uma medalha de prata na capital francesa.

Pergunta: Você esteve presente nos seis títulos consecutivos do Corinthians, como vive este momento?

Resposta: "Estou muito feliz. É um trabalho de muitos anos desde 2013, quando ganhei meu primeiro título com o Centro Olímpico e, agora que voltei para o Brasil. A gente vem conquistando títulos e é bastante gratificante. É um trabalho muito sólido, muito bem feito. Cada dia, a cada ano, dando um passo à frente, mostrando nosso potencial".

P: O nível do futebol feminino no Brasil está aumentando?