DNA encontrado na cena do assassinato de Kirk é compatível com o do suspeito, diz FBI

"Posso informar hoje que o DNA encontrado na toalha que envolvia a arma e o DNA na chave de fenda foram processados positivamente e correspondem ao suspeito sob custódia", afirmou Patel na Fox News, referindo-se aos itens recuperados na cena.

Patel também falou sobre uma nota que se acredita que Robinson escreveu antes do crime.

A nota dizia "basicamente 'tenho a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou aproveitá-la'. Ela foi escrita antes do ataque", explicou Patel.

"Embora tenha sido destruída, encontramos evidências forenses da nota" na casa da família do suposto assassino, disse o diretor do FBI.

Kirk, um aliado próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, morreu na quarta-feira durante um evento em uma universidade de Utah. Era o fundador do grupo político Turning Point, voltado aos mais jovens.

Ele costumava usar plataformas como TikTok, Instagram e YouTube para divulgar seus pontos de vista conservadores, incluindo críticas duras ao movimento pelos direitos das pessoas trans.