Downing Street denuncia 'linguagem incendiária' de Musk em protesto em Londres

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por meio de seu porta-voz, condenou nesta segunda-feira (15) a "linguagem incendiária" usada pelo bilionário americano Elon Musk durante a manifestação de extrema direita que atraiu cerca de 150.000 pessoas em Londres no sábado.

Musk, dono do X, discursou na marcha por videoconferência e pediu a dissolução do Parlamento britânico e a substituição do governo trabalhista.

"Quer vocês escolham a violência ou não, a violência virá até vocês. Ou se defendem ou morrem", declarou Musk durante esta manifestação de escala sem precedentes no Reino Unido.