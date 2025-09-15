Espanha cancela compra de lançadores de foguetes de design israelense

O governo espanhol cancelou um contrato de quase 700 milhões de euros (4,41 bilhões de reais) para a compra de lançadores de foguetes de design israelense, após a decisão de não vender nem comprar mais armas de Israel anunciada na semana passada, segundo documentos oficiais consultados nesta segunda-feira (15) pela AFP.

Este contrato, adjudicado a um consórcio de empresas espanholas, previa a aquisição de 12 unidades do sistema de lançadores de foguetes de alta mobilidade (SILAM), desenvolvido a partir do sistema Puls da empresa israelense Elbit Systems, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês).

Em abril, o Ministério do Interior espanhol já havia cancelado uma compra de munições de uma empresa israelense, em parte sob pressão do partido de esquerda Sumar, aliado dos socialistas no governo.