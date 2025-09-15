Esquiador da seleção italiana morre após acidente em treino no Chile

Franzoso e nove companheiros de equipe chegaram ao Chile no dia 6 de setembro para se prepararem para a próxima temporada de esqui, que inclui os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, em fevereiro.

"A seleção italiana de esqui treina ano após ano em La Parva, o que torna esta situação profundamente comovente para nós", afirmou a estação de esqui La Parva em um comunicado.

Franzoso se destacou nas categorias júnior de esqui após terminar em quarto lugar na categoria downhill no Mundial Júnior de 2020 em Narvik, na Noruega.

Ele também competiu em 17 corridas em Copas do Mundo de esqui desde sua estreia no torneio em 2021.

"Isto é incrivelmente triste. Há três semanas eu estava esquiando nesta mesma pista... Descanse em paz, Matteo", lamentou a esquiadora americana Lindsey Vonn, multicampeã mundial e campeã olímpica de 2010, em sua conta no Instagram.

A morte de Franzoso é a segunda de um esquiador italiano de elite em um ano.