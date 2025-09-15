Estado de Sinaloa e cidades do México suspendem festas da independência por violência

"Decidi que neste 15 de setembro a celebração de nossa independência será limitada apenas ao ato cívico protocolar", disse o governador de Sinaloa, Rubén Rocha, após informar o cancelamento e agradecer aos artistas que participariam das celebrações.

"Apelo à compreensão das e dos sinaloenses e os convido a celebrar em cada um de nossos lares", acrescentou o governador em um vídeo divulgado no domingo em suas redes sociais.

Quatro municípios do estado de Michoacán também anunciaram a suspensão dos festejos, que incluíam a encenação do 'Grito de Independência' na noite desta segunda-feira, e um desfile cívico-militar na terça-feira.

Funcionários do estado confirmaram que os eventos foram cancelados em Uruapan, Zinapécuaro, Peribán e Tocumbo devido à atividade de grupos criminosos em suas jurisdições.

"Respeitamos" sua decisão, disse nesta segunda-feira o governador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, à imprensa. "Cada município é responsável por seu território", acrescentou.

A prefeita do distrito de Iztapalapa, na Cidade do México, também cancelou uma grande festa popular, após a explosão de um caminhão de gás na última quarta-feira, que deixou pelo menos 14 mortos, segundo o balanço oficial mais recente divulgado nesta segunda-feira.