Estrelas da televisão brilham no tapete vermelho do Emmy

Sydney Sweeney, a estrela de "Euphoria" que apresentou um dos prêmios de domingo, também estava deslumbrante com um vestido do mesmo tom, sem alças, decote pronunciado e acessórios brilhantes.

- Trajes brancos perfeitos -

Pedro Pascal, indicado a melhor ator de drama por "The Last of Us", emanou sofisticação com um terno creme de abotoamento duplo, óculos escuros e uma barba em crescimento.

Gwendoline Christie, indicada pelo thriller de escritório de ficção científica "Ruptura" e quem também protagoniza a releitura da família Addams da Netflix "Wandinha", impressionou com um terno ajustado pálido da Tom Ford e o cabelo preso para trás.

Tramell Tillman, que ganhou o Emmy de melhor ator coadjuvante de drama por "Ruptura", também estava elegante em branco, acompanhado de um broche brilhante para completar o conjunto.

- Tons outonais -

Diferentemente da maioria das premiações de Hollywood, o Emmy não é celebrado no inverno, mas quando o outono está prestes a começar. E a paleta de cores vista no tapete vermelho refletiu isso.