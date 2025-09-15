EUA manterá a 'máxima pressão' sobre o Irã, diz Marco Rubio a Israel

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, prometeu nesta segunda-feira (15) a Israel que seu país manterá a "máxima pressão" sobre o Irã para impedir que fabrique uma arma nuclear.

"O presidente [Donald Trump] continua com uma campanha de máxima pressão", declarou Rubio em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e acrescentou que "continuará sendo exercida a máxima pressão econômica sobre o Irã até que mudem de rumo".

"Um Irã nuclear governado por um clérigo xiita radical que possua potencialmente não só armas nucleares, mas também os mísseis que poderiam levar essas armas muito longe, é um risco inaceitável, não apenas para Israel, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo", afirmou.