Fenômenos meteorológicos extremos do verão de 2025 custaram à Europa mais de US$ 50 bilhões, diz estudo

Também inclui os impactos de longo prazo, pois "o verdadeiro custo dos episódios extremos (...) se estende muito além de seus efeitos imediatos", destacou Usman. Assim, a redução ou destruição de alguns produtos devido à seca pode provocar inflação a médio ou longo prazo.

Levando em consideração todos os elementos, o estudo considera que, até 2029, os custos macroeconômicos gerados pelas catástrofes do verão de 2025 poderiam alcançar 126 bilhões de euros (148 bilhões de dólares ou 794 bilhões de reais).

Espanha, França e Itália aparecem como os países mais afetados: cada um enfrenta perdas superiores a 10 bilhões de euros (11,7 bilhões de dólares ou 62,8 bilhões de reais) neste ano. As perdas poderiam superar 30 bilhões de euros (35,2 bilhões de dólares ou 188 bilhões de reais) a médio prazo, pois este verão demonstrou que as ondas de calor e as secas estão aumentando.

Os países da Europa Central e Setentrional sofrem danos menos significativos, mas as inundações aumentaram nos últimos anos, o que poderia fazer com que o custo das mudanças climáticas cresça, segundo o estudo.

Os autores destacam que os números talvez estejam subestimados, já que não foram considerados os efeitos acumulados (as ondas de calor e a seca frequentemente andam de mãos dadas) nem outras consequências do aquecimento global, como os incêndios.

Além disso, destacam que os dados das perdas econômicas normalmente compilados pelas resseguradoras cobrem apenas os danos causados a bens materiais e omitem outros efeitos indiretos, como a redução de produtividade devido ao calor.