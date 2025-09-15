Flotilha para Gaza segue da Tunísia em direção ao território palestino

Após vários atrasos, a flotilha internacional para Gaza partiu nesta segunda-feira (15) da Tunísia em direção ao território palestino, com o objetivo de "romper o bloqueio israelense" e abrir um corredor humanitário.

A flotilha conta com a presença da ambientalista sueca Greta Thunberg, entre outras personalidades como o brasileiro Thiago Ávila, e tem a meta de "abrir um corredor humanitário e acabar com o genocídio em curso do povo palestino" no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo seus organizadores.

"Estamos tentando enviar uma mensagem à população de Gaza, que o mundo não esqueceu", disse Thunberg à AFP, antes de embarcar no porto de Bizerta, região norte da Tunísia.