Fortes bombardeios atingem Cidade de Gaza após visita de Rubio a Jerusalém

"Corri pela rua em direção ao local do ataque", relatou, acrescentando que "três casas" de um bloco residencial ficaram "completamente destruídas". "Muitas pessoas estão presas sob os escombros e é possível ouvir seus gritos", disse.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Bassal, afirmou à AFP que "os bombardeios continuam sendo intensos" na área e que "o número de mortos e feridos segue aumentando".

"Há mortos, feridos e desaparecidos sob os escombros após os ataques aéreos israelenses contra um bloco residencial perto da praça Al Shawa, na Cidade de Gaza", detalhou, referindo-se a "um grande massacre".

O Exército israelense não comentou até o momento os novos bombardeios na Cidade de Gaza.

As restrições impostas aos meios de comunicação por Israel, que mantém o cerco a Gaza desde o início da guerra contra o Hamas, e as dificuldades de acesso ao terreno impedem a AFP de verificar de forma independente as informações das diferentes partes.

O secretário Rubio deve chegar ao Catar nesta terça-feira como parte de sua viagem oficial, após prometer no dia anterior em Jerusalém o "apoio inabalável" dos Estados Unidos a Israel em sua intenção de eliminar o movimento islamista palestino Hamas.