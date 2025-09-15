França julga 12 ativistas pró-eutanásia em pleno debate político sobre o tema

Os acusados têm entre 74 e 89 anos e integram o grupo 'Ultime Liberté' (Última Liberdade), uma divisão radical da Associação pelo Direito de Morrer com Dignidade (ADMD).

Os idosos são acusados de ajudar, entre agosto de 2018 e novembro de 2020, dezenas de pessoas a comprar pela internet pentobarbital, um barbitúrico que provoca uma morte rápida e sem dor.

Eles são acusados por crimes relacionados com a legislação sobre o tráfico de substâncias ilícitas.

O caso foi aberto em 2019 com um relatório das autoridades americanas sobre uma rede mexicana de venda de barbitúricos, que eram enviados para todo o mundo com a etiqueta "Natural Cosmetics" ("Cosméticos Naturais")

O 'Ultime Liberté' vai além das tradicionais reivindicações das associações pró-eutanásia e defende o direito a um suicídio "tranquilo", sem a necessidade de uma doença da pessoa que solicita a medida.

"Há muitas leis que impedem a liberdade do suicídio, de um suicídio não violento, apesar de estar despenalizado", disse à AFP Claude Hurry, presidente da associação.