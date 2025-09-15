Israel inicia grande ofensiva terrestre na Cidade de Gaza

Ele contou 27 mortos no território, principalmente na Cidade de Gaza, mas alertou que o número "continua aumentando". O Exército israelense também atacou a cidade de Khan Yunis, sul do território, acrescentou.

As restrições aos meios de comunicação em Gaza e as dificuldades de acesso a muitas áreas impedem a AFP de verificar de forma independente os números divulgados pelas duas partes.

Antes de concluir sua visita a Israel, Rubio prometeu o "apoio inabalável" de seu país a Israel em seu objetivo de eliminar o Hamas em Gaza. Ele expressou o apoio na segunda-feira durante seu encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ordenou ao Exército a conquista da Cidade de Gaza.

"Acreditamos que temos uma janela de tempo muito curta para chegar a um acordo. Não temos mais meses, mas provavelmente dias", disse Rubio, em referência às novas operações.

O secretário de Estado afirmou que a solução diplomática que inclui a desmilitarização do Hamas é a preferida por Washington, mas "às vezes, quando se trata de um grupo de selvagens (...), isso não é possível".

- Estados Unidos confiam no papel do Catar -

Rubio visitou nesta terça-feira o Catar, outro aliado próximo de Washington e país considerado o único capaz de atuar como mediador sobre Gaza, apesar do ataque israelense da semana passada contra líderes do Hamas em sua capital, Doha.