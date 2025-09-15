Julgamento de ex-soldado britânico que participou do 'Domingo Sangrento' de 1972 começa em Belfast

Apesar de todos os depoimentos que contradiziam a versão, foi necessário esperar até 2010 para que a inocência das vítimas fosse reconhecida oficialmente. Algumas pessoas foram atingidas pelas costas ou quando estavam no chão e agitavam um lenço branco.

Nomeado no julgamento como "Soldado F", o ex-paraquedista julgado a partir desta segunda-feira é acusado de dois assassinatos (de James Wray e William McKinney) e de cinco tentativas de homicídio durante a repressão do protesto.

O acusado se declarou não culpado no tribunal de Belfast em dezembro do ano passado. Na ocasião, o ex-soldado permaneceu oculto atrás de uma cortina para proteger seu anonimato, que será mantido durante todo o processo.

A medida foi concedida pelo juiz porque os advogados de defesa temem por sua segurança.

Antes do início do julgamento, uma manifestação foi convocada diante do tribunal.

"Esperamos longos 53 anos para que se faça justiça e, com sorte, vamos obtê-la graças a este julgamento", declarou Tony Doherty, cujo pai, Patrick, estava entre as vítimas do "Domingo Sangrento", ao jornal local Derry Now.