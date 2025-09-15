Liga dos Campeões começa com gigantes europeus à caça do PSG

E a lista de candidatos ao trono europeu é longa, começando pelos seis clubes ingleses na disputa, o que mostra o poder atual da Premier League (Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham e Newcastle), acompanhados pelos tradicionais Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Inter e Juventus.

- Mais importante acabar no Top 8 -

O torneio de clubes mais importante do mundo repetirá o formato lançado no ano passado, com uma primeira fase com 36 equipes, na qual cada uma enfrentará oito adversários e uma classificação comum, após a qual os 24 melhores disputarão o título em fases de mata-mata.

Como demonstrado na temporada passada, esse formato oferece aos clubes uma margem maior de erro. O próprio PSG se classificou para as fases eliminatórias com apenas quatro vitórias e três derrotas, mas a partir daí se mostrou imparável, eliminando sucessivamente Brest, Liverpool (líder da fase e liga), Aston Villa e Arsenal nas oitavas de final, e goleando a Inter de Milão na final.

O primeiro objetivo dos grandes times é terminar entre os 8 primeiros e, assim, garantir uma passagem direta para as oitavas de final (os times classificados do 9º ao 24º lugar terão que disputar um play-off).

"Vencer cinco jogos e empatar um para terminar entre os oito primeiros não é fácil", alertou o técnico da equipe parisiense, Luis Enrique.