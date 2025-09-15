Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

O presidente argentino, Javier Milei, disse nesta segunda-feira (15) que "o pior já passou" e anunciou que em 2026 aumentará os gastos com aposentadorias, saúde, educação e deficiência, os setores mais afetados pelo severo ajuste fiscal do governo ultraliberal.

"Desta vez o esforço que todos os argentinos estamos fazendo vale a pena", disse Milei ao apresentar ao Congresso seu projeto de orçamento para 2026. Acrescentou que o equilíbrio fiscal seguirá sendo um "princípio inegociável" e 'pedra angular" de sua gestão.

O ajuste fiscal que marcou seus quase dois anos de governo ? e que Milei define como "o maior da história da humanidade" ? permitiu alcançar o primeiro equilíbrio fiscal em 14 anos e controlar a inflação, embora com um alto custo social em setores como aposentadorias, deficiência, saúde, ciência, cultura, obras públicas e educação.