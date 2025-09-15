Netanyahu: Trump é 'o maior amigo' que Israel já teve na Casa Branca

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Donald Trump é o "maior amigo" que Israel já teve na Casa Branca, durante a visita ao país do secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Trump "é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca", disse Netanyahu em uma coletiva de imprensa conjunta, organizada após uma reunião com Rubio.

"Sua presença aqui hoje é uma mensagem clara de que os Estados Unidos apoiam Israel", acrescentou.