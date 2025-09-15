Otimismo dos mercados parece 'desconectado' das incertezas econômicas, diz estudo

Os mercados acionários se recuperaram notavelmente nos últimos meses, especialmente nos Estados Unidos, ao ponto de parecerem "desconectados" das incertezas econômicas, informou o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) nesta segunda-feira (15).

O mercado americano recuperou rapidamente suas perdas desde a agitação provocada pelo anúncio do 'tarifaço' dos Estados Unidos, no começo de abril, assinalou a instituição internacional, conhecida por ser o banco central dos bancos centrais.

As perspectivas de uma redução dos juros e um superávit fiscal nos Estados Unidos e na Alemanha atiçaram o otimismo dos investidores, destacou o BIS em seu informe trimestral.