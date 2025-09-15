Polícia israelense afirma matar um palestino que tentava entrar em Jerusalém

A polícia israelense informou que agentes fronteiriços mataram a tiros, nesta segunda-feira (15), um palestino quando tentava entrar em Jerusalém escalando a barreira que separa a cidade da Cisjordânia ocupada.

O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, identificou o homem como Sanad Najed Mohammed Hantouli, de 25 anos, e disse que foi abatido por disparos israelenses perto da aldeia de Al Ram, ao norte de Jerusalém.

Um porta-voz da polícia israelense informou que agentes da polícia fronteiriça "frustraram uma tentativa de infiltração através da barreira de segurança em Jerusalém".