Preços do petróleo fecham em alta após ataques ucranianos na Rússia

"Há um aumento no prêmio de risco no mercado", já que a Ucrânia atacou "não só as refinarias, mas também as capacidades de exportação" russas, disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Na sexta-feira, a Rússia informou ter derrubado 221 drones ucranianos num dos ataques mais maciços de Kiev em três anos e meio de ofensiva russa.

O porto "de Primorsk, que permite a exportação de mais de um milhão de barris diários, foi atacado, assim como a refinaria vizinha de Kirichi, com capacidade de 350 mil barris por dia", explicou John Evans, analista da PVM Energy.

No dia seguinte, em um novo ataque, um drone ucraniano atingiu outro dos maiores complexos de refino da Rússia, de propriedade da petroleira Bashneft, provocando um incêndio.

"O mercado espera uma diminuição das exportações de [petróleo] cru e produtos refinados, o que poderia ter um impacto no abastecimento mundial e pressionar os preços para cima", explicou Lipow.

Paralelamente, os operadores continuam avaliando um eventual fortalecimento das sanções contra a Rússia, depois que o presidente americano, Donald Trump, se disse disposto a penalizar mais duramente Moscou sob a condição de que os outros países da Otan parem de comprar petróleo russo.