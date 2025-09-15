Privada de financiamento público, rádio local americana luta pela sobrevivência

Mas "não poderemos continuar operando no vermelho e dependendo indefinidamente das reservas. Sabemos que, em algum momento, ficaremos sem dinheiro se não encontrarmos outras fontes de receita", explica.

"Em última análise, está em jogo a nossa própria existência", lamenta Smith.

Localizada no coração dos Montes Allegheny, nos Apalaches, no leste dos Estados Unidos, a rádio é um dos poucos veículos locais.

Poucos sinais de rádio externos chegam a esta área remota, a cerca de cem quilômetros do primeiro centro comercial e onde o sinal de telefone é instável.

A Allegheny Mountain Radio é "absolutamente essencial para as informações locais", desde o clima até o fechamento de escolas ou estradas, destaca Jay Garber, o prefeito de Monterey, uma vila de 120 habitantes que faz parte de um dos três condados cobertos pela estação. Ainda mais que os habitantes são majoritariamente idosos e continuam se informando por meios tradicionais.

Este é o caso de Polly Turner, de 74 anos, que depende em grande medida da Allegheny Mountain Radio para se manter atualizada com as notícias.