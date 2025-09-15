Redução de tarifas dos EUA a automóveis japoneses entra em vigor

Uma redução das tarifas americanas sobre os automóveis japoneses entrou em vigor nesta terça-feira (16), enquanto Tóquio recebeu com alívio a aplicação do acordo comercial negociado com Washington.

Desde as 04h01 GMT (01h01 em Brasília), os automóveis japoneses que entram nos Estados Unidos passaram a ter uma tarifa de 15% em vez de 27,5%.

A medida representa um pequeno alívio para os fabricantes japoneses em relação aos novos impostos que o presidente Donald Trump impôs desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro.