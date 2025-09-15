Rubio se reúne com Netanyahu e critica ataque ao Qatar: 'Trump não ficou feliz'

"Obviamente, não estamos felizes com isso. O presidente não ficou feliz com isso. Agora temos que seguir em frente e averiguar o que vai acontecer em seguida", disse Rubio aos jornalistas antes de viajar para Israel.

"O Qatar tem sido um grande aliado. Israel e todos os outros, temos que ser cuidadosos. Quando atacamos pessoas, temos que ser cuidadosos", disse Trump no domingo, em referência à operação israelense.

O secretário de Estado americano afirmou que conversaria com Netanyahu sobre a ofensiva israelense para tomar a Cidade de Gaza, a maior cidade do território devastado, e sobre os planos de seu governo para anexar parte da Cisjordânia com a meta de impedir a criação de um Estado palestino.

Rubio destacou que Trump quer o fim da guerra em Gaza, o que significaria a libertação dos reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023 e garantir que o Hamas "deixe de ser uma ameaça".

"Parte do que teremos que discutir durante a visita é como os acontecimentos da semana passada com o Qatar afetam isso", declarou.

O Qatar atua, ao lado dos Estados Unidos e do Egito, como mediador entre Israel e Hamas no atual conflito.