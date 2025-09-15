Rubio promete a Israel 'apoio inabalável' na guerra em Gaza

Netanyahu afirmou que a visita de Rubio é uma "mensagem clara" de que os Estados Unidos apoiam Israel e elogiou o presidente americano, Donald Trump, por seu apoio, chamando-o de "o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca".

Por outro lado, o secretário de Estado acusou aliados dos EUA, como o Reino Unido e a França, de encorajarem o Hamas com suas intenções de reconhecer oficialmente a existência de um Estado palestino, e alegou que esses são gestos em grande parte "simbólicos".

"Eles não têm absolutamente nenhum impacto em nos aproximar de um Estado palestino. O único impacto que têm é fazer o Hamas se sentir mais encorajado", afirmou.

Rubio esclareceu que Trump quer que a guerra em Gaza "acabe", o que implicaria na libertação dos reféns feitos no ataque de 7 de outubro de 2023 e na garantia de que o Hamas "deixe de ser uma ameaça".

Mas as negociações para pôr fim à guerra se complicaram na semana passada, quando o governo Trump foi pego de surpresa por um bombardeio israelense no Catar, que teve como alvo os líderes do Hamas que deveriam discutir uma nova proposta de cessar-fogo dos EUA na Faixa de Gaza.

O ataque matou cinco membros palestinos do Hamas e um policial do Catar.