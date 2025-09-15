Rússia culpa Ucrânia por intrusão de drone na Romênia

A embaixada da Rússia em Bucareste afirmou que a incursão de um drone no espaço aéreo da Romênia no fim de semana foi uma "provocação" da Ucrânia, depois que o embaixador russo foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores romeno devido ao incidente.

A Romênia anunciou no domingo que convocou o chefe da representação diplomática russa para denunciar a "inaceitável" entrada de um drone russo em seu espaço aéreo no dia anterior. Um incidente que aconteceu após a incursão, na quarta-feira, de drones similares no espaço aéreo da Polônia.

O embaixador russo, Vladimir Lipayev, disse que a alegação de Bucareste de que a Rússia foi responsável pela intrusão "não tem fundamento".