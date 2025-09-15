Sem torneios na semana, ranking da ATP se mantém sem mudanças

Sem torneios do circuito na última semana por conta da disputa da Copa Davis, o ranking da ATP foi publicado nesta segunda-feira (15) sem mudanças, pelo menos nas primeiras posições, com o espanhol Carlos Alcaraz como número 1.

Alcaraz é seguido na lista pelo italiano Jannik Sinner (N.2), o alemão Alexander Zverev (N.3), o sérvio Novak Djokovic (N.4) e o americano Taylor Fritz (N.5), que formam o Top 5.

A primeira mudança só aparece na 49ª posição, com o alemão Daniel Altmeier subindo um degrau e ficando a apenas dois postos da melhor classificação de sua carreira.