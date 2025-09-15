Sueco Armand Duplantis bate o recorde mundial do salto com vara com 6,30 metros

O sueco Armand Duplantis foi o protagonista da jornada de segunda-feira (15) no Mundial de Atletismo de Tóquio ao conquistar o tricampeonato do salto com vara e bater o próprio recorde mundial, com a marca de 6,30 metros.

A medalha de prata foi conquistada pelo grego Emmanouil Karalis (6,00 m). O australiano Kurtis Marschall (5,95 m) levou o bronze e completou o pódio.

Esta é a 14ª vez que Duplantis, de 25 anos, bate o recorde mundial desde fevereiro de 2020, a terceira este ano. Nesta segunda-feira, a marca de 6,30 metros veio na terceira e última tentativa, depois de derrubar o sarrafo por duas vezes.