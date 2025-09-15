Sueco Armand Duplantis bate o recorde mundial do salto com vara com 6,30 metros

O sueco Armand Duplantis foi o protagonista da jornada de segunda-feira (15) no Mundial de Atletismo de Tóquio ao conquistar o tricampeonato do salto com vara e bater o próprio recorde mundial, com a marca de 6,30 metros.
A medalha de prata foi conquistada pelo grego Emmanouil Karalis (6,00 m). O australiano Kurtis Marschall (5,95 m) levou o bronze e completou o pódio.
Esta é a 14ª vez que Duplantis, de 25 anos, bate o recorde mundial desde fevereiro de 2020, a terceira este ano. Nesta segunda-feira, a marca de 6,30 metros veio na terceira e última tentativa, depois de derrubar o sarrafo por duas vezes.
Bicampeão olímpico (Tóquio-2020 e Paris-2024), Duplantis conquista seu terceiro título mundial consecutivo, depois dos de Eugene-2022 e Budapeste-2023. Ele também foi medalha de prata em Doha-2019, no início da carreira.
Onde está o teto? Provavelmente nem ele sabe, mas a sensação é de que o nível ainda pode ser elevado, possivelmente várias vezes, para que Armand Duplantis possa continuar marcando ainda mais seu nome no atletismo.
dr/mcd/fp/cb
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.