Tom Brady e astros da NFL vão disputar torneio de flag football na Arábia Saudita

"Eu não poderia estar mais animado para voltar aos campos, competir ao lado de algumas das estrelas mais brilhantes e lendas icônicas do esporte e oferecer aos fãs de todo o mundo um evento esportivo verdadeiramente único", disse o ex-quarterback durante uma coletiva de imprensa em Las Vegas, acompanhado pelo promotor esportivo saudita Turki Al-Sheikh.

"Sempre admirei o poder do flag football e como ele conecta fãs de todas as idades", disse Brady. "E é ótimo poder mostrar esse esporte em um cenário tão global e reunir tantos atletas incrivelmente habilidosos".

O flag football, incluído pela primeira vez no programa olímpico para os Jogos de Los Angeles em 2028, é uma variação sem contato do futebol americano em que, para parar um jogador, é preciso agarrar uma das duas tiras de tecido presas aos seus quadris.

No torneio, que será realizado em 21 de março na Kingdom Arena, três equipes competirão, compostas por destaques atuais da NFL, como Saquon Barkley (Eagles) e Christian McCaffrey (49ers), além de aposentados, como Rob Gronkowski, grande parceiro de Brady nos Patriots e Buccaneers.

As equipes serão comandadas por três técnicos da NFL: Pete Carroll (Raiders), Sean Payton (Broncos) e Kyle Shanahan (49ers).

