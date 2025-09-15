Trump anuncia assinatura de decreto para enviar Guarda Nacional a Memphis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (15), a assinatura de um decreto para o envio de tropas da Guarda Nacional a Memphis, como parte de sua luta contra o crime em grandes cidades do país governadas pela oposição democrata.

A operação "incluirá a Guarda Nacional, bem como o FBI", a agência antidrogas DEA, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) e outras agências federais, declarou Trump a jornalistas em uma cerimônia no Salão Oval, acrescentando que isso é "muito importante devido à criminalidade que está ocorrendo".

