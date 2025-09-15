Assine UOL
Notícias

Trump informa que conversará com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira

Trump informa que conversará com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira

bur-md/lb/mr/mar/fp

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.