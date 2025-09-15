Wall Street fecha em alta e bate novos recordes antes de reunião do Fed

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (15), com novos recordes nos índices S&P 500 e Nasdaq, ante a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) reduza as taxas de juros em sua reunião de política monetária desta semana.

O Nasdaq registou alta de 0,94%, a 22.348,75 pontos, enquanto o índice ampliado S&P 500 subiu 0,47%, a 6.615,28 pontos. O Dow Jones avançou 0,11%, a 45.883,45 pontos.

Os investidores estão na expectativa da possibilidade de o Fed fazer seu primeiro corte dos juros de 2025 na próxima quarta-feira, ao final de uma reunião de dois dias, com vistas a amparar a economia diante do desaquecimento do mercado de trabalho.