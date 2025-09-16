Arsenal vence Athletic (2-0) fora de casa na estreia na Champions

Os dois protagonistas desse gol, que haviam entrado em campo pouco antes, trocaram de papéis no segundo. Quinze minutos depois, foi a vez do atacante belga brilhar, finalizando de primeira do centro da área após um passe do brasileiro.

Apesar da derrota, os jogadores comandados pelo técnico Ernesto Valverde, que foram melhores no primeiro tempo, mas sólidos e concentrados durante toda a partida (exceto na jogada que resultou no gol), deixaram uma impressão positiva e deram esperança para a torcida para os pelo menos sete jogos que lhes restam na principal competição europeia.

E isso apesar de suas estrelas, Nico Williams, lesionado, e o recém-contratado Aymeric Laporte, fora de forma e com sua inscrição na Liga dos Campeões ainda não confirmada, assistirem à partida das tribunas.

O time da casa, longe de se intimidar com a força do adversário ? vice-campeão nas últimas três temporadas da Premier League ? e com o caráter simbólico da partida, não entrou em campo com o plano de esperar pelo ataque perigoso dos 'Gunners', que também jogaram desfalcados de várias peças importantes (Odegaard, Bukayo Saka...).

Apesar das boas jogadas, principalmente na lateral direita com Sancet, Jauregizar e Gorosabel, faltou o último chute na direção do gol de David Raya. O único momento de preocupação foi o chute rasteiro de Sancet, de pé esquerdo.

O companheiro de Raya na seleção espanhola, Unai Simón, não teve muito o que fazer até os gols e, quando surgiu uma chance, já no segundo tempo, defendeu com sucesso o chute de Noni Madueke, que arriscou com pouco ângulo.