Barcelona voltará ao estádio Johan Cruyff contra o Getafe

O Barcelona voltará a mandar um jogo no estádio Johan Cruyff, contra o Getafe, no próximo fim de semana, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, anunciou o clube nesta terça-feira (16).

No último domingo, o time catalão goleou o Valencia por 6 a 0 em sua primeira partida no pequeno estádio que leva o nome do lendário ex-jogador holandês, com capacidade para apenas 6 mil espectadores e onde joga a equipe feminina do Barça.

A diretoria 'blaugrana' propôs várias vezes o retorno ao Camp Nou, que passa por obras para ampliar o número de assentos, uma reforma cujo custo está estimado em 1 bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões na cotação atual).