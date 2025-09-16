Cadáveres "devorados por cães": ONG denuncia "massacre" de mais de 50 haitianos por gangues

Na semana passada, "terroristas da coalizão criminosa Viv Ansanm" (Viver juntos) realizaram "um massacre extremamente cruel contra a população civil" na cidade vizinha de Laboderie, ao norte da capital Porto Príncipe, diz um relatório da Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (RNDDH) enviado à AFP.

Além de perpetrar o massacre, incendiaram dezenas de casas.

Até este domingo, os corpos de "várias vítimas ainda não haviam sido recuperados, enquanto cadáveres ainda jaziam no mato, devorados por cães", denunciou a ONG.

Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar em localidades vizinhas, enquanto outros "fugiram para o mar em canoas para tentar escapar da barbárie".

Segundo a ONG, a quadrilha acusa os moradores da localidade onde ocorreu o massacre de serem "informantes da polícia".

O Conselho Presidencial de Transição, que governa o Haiti após a renúncia de Henry em abril de 2024, expressou em comunicado sua "profunda indignação" diante desses "atos bárbaros".