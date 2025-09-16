Candidato de Trump se torna oficialmente um dos governadores do Fed

Um assessor do presidente americano, Donald Trump, tornou-se oficialmente um dos governadores do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) nesta terça-feira (16), bem a tempo de participar de uma reunião importante sobre as taxas de juros.

O Fed anunciou, em um comunicado, que Stephen Miran foi empossado poucas horas após sua nomeação ser confirmada pelo Senado. A reunião de dois dias do comitê de política monetária do BC americano começou logo depois, segundo um porta-voz.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que define as taxas de juros, encerrará sua reunião na quarta-feira, e o mercado espera um corte nos juros, defendido por Trump para baratear o crédito e impulsionar o consumo e os investimentos.