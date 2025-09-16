CIDH pede à Venezuela que a deixe visitar prisão El Helicoide

A Venezuela tentou se desvincular em 2012 da jurisdição da CIDH (com sede em San José), mas o principal órgão judicial da região rejeitou a iniciativa.

A Corte reiterou suas prerrogativas em uma sentença emitida em agosto.

A Comissão, que recebe denúncias de violação de direitos humanos e emite recomendações e medidas cautelares, reafirma também "sua plena competência em relação à República Bolivariana da Venezuela".

"Na Venezuela, as instituições encarregadas de promover e proteger a democracia e os direitos humanos carecem de independência. Operam como instrumentos de repressão estatal para assegurar a permanência de um regime autoritário", destacou a Comissão em seu comunicado.

A Comissão anunciou, por outro lado, que concede medidas cautelares de proteção em favor da venezuelana espanhola Sofia María Sahagún Ortiz, detida em outubro de 2024 e cujo paradeiro é desconhecido nos últimos meses.

"Sua família presume que o ato pode estar relacionado ao parentesco que mantém com um familiar do mesmo sobrenome, que teria sofrido perseguição por sua suposta ligação com a líder opositora María Corina Machado", explicou o comunicado.