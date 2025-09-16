Colômbia interrompe compra de armas dos EUA após fim da certificação como aliada no combate às drogas

Visivelmente chateado e no meio de um conselho de ministros, na segunda-feira, Petro pôs fim à "dependência" das forças armadas colombianas das "esmolas" e "presentes" dos Estados Unidos.

"O exército se sai melhor se comprar suas armas ou as fabricar com nossos próprios recursos, porque se não, não será um exército de soberania nacional", disse junto com seus ministros após antecipar o anúncio de Washington sobre a retirada da certificação.

Os Estados Unidos removeram o país sul-americano da lista de nações que lutam contra o tráfico de drogas, mas com uma isenção das sanções que teriam causado os cortes mais severos.

Em 2023, as armas importadas dos Estados Unidos representaram 1,2 milhão de dólares (cerca de 6,3 milhões de reais), segundo o centro independente Observatório de Complexidade Econômica.

Desde 1986, os Estados Unidos realizam uma avaliação anual sobre os esforços antidrogas de cerca de 20 países - produtores e distribuidores de drogas - em troca de recursos. No caso da Colômbia, representa uma ajuda de cerca de 380 milhões de dólares (aproximadamente 2 bilhões de reais) anuais.

Entre 2000 e 2018, os Estados Unidos entregaram à Colômbia mais de 10 bilhões de dólares (cerca de 53,2 bilhões de reais), segundo o Congresso americano, para fins militares, sociais e de erradicação de cultivos ilícitos.