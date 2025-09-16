Empresa francesa construirá fábrica de biocarvão à base de cana-de-açúçar no Brasil

"Somos os primeiros a registrar junto ao Ministério da Agricultura do Brasil como um meio para melhorar o solo", destacou Olivier Reinaud, diretor-geral da NetZero.

A unidade produzirá inicialmente cerca de 4.000 toneladas por ano de biocarvão, obtido através da queima em temperatura muito elevada dos resíduos vegetais.

O processo é conhecido como pirólise e permite extrair o carbono armazenado pelas plantas ao longo de sua vida, para mantê-lo capturado para que não retorne à atmosfera e contribua para o aquecimento global.

As vantagens permitiram, nos últimos cinco anos, o financiamento com créditos de carbono, o que abre caminho para mais projetos, segundo os idealizadores da medida.

Abrirá "o caminho para um crescimento forte", afirmou a NetZero, fundada em 2021 por Reinaud, seu pai Axel e o climatologista Jean Jouzel, entre outros.

Segundo a empresa, a cana-de-açúcar constitui a maior fonte agrícola de matéria-prima para o biocarvão, com 700 milhões de toneladas de resíduos gerados a cada ano em todo o mundo, dos quais o Brasil, maior produtor mundial, representa sozinho quase 40%.