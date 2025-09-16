Espanha viveu seu verão mais quente desde que há registros

O verão incluiu um mês de junho que foi "brutal" em termos de temperaturas, o mês com o "desvio" mais acentuado de toda a série desde 1961, com 3,6 ºC acima do normal, explicou.

Após um julho que trouxe algum alívio, agosto "novamente foi um mês extremamente quente", igualando ao ano de 2024 como o mais quente já registrado, indicou.

Em agosto, ocorreu uma intensa onda de calor de 16 dias, "uma das mais importantes que afetaram a Espanha desde que há registros", disse Del Campo.

Essas altas temperaturas agravaram uma das piores ondas de incêndios florestais que assolou o país nos últimos anos, deixando quatro mortos e mais de 350.000 hectares queimados.

De fato, em grande parte do noroeste da Espanha, onde ocorreram os incêndios mais vorazes, "foi um verão muito seco ou até extremamente seco" e essa "combinação de altas temperaturas e pouquíssimas precipitações" gerou "condições meteorológicas muito favoráveis para" o fogo, declarou Del Campo.

No total, dos 90 dias de verão, 33 deles ocorreram em meio a uma onda de calor, "ou seja, mais de um em cada três dias neste verão estivemos em uma situação de temperaturas extremas", disse o porta-voz da Aemet.