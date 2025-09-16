EUA emitiu 'alguns' vistos para delegação do Brasil ir à Assembleia Geral da ONU, diz Vieira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira disse, nesta terça-feira (16), que os Estados Unidos já emitiram "alguns" vistos para a delegação do Brasil que deve participar da Assembleia Geral da ONU na próxima semana em Nova York, em meio a tensões diplomáticas entre os dois países.

Vieira afirmou que Washington liberou parte dos documentos pendentes, no dia seguinte de funcionários do Brasil e das Nações Unidas manifestarem sua estranheza por ainda não terem sido concedidos.

"Já foram liberados alguns (vistos). E os Estados Unidos, na condição de país sede da ONU, tem (...) o compromisso de conceder esses vistos", disse Vieira a jornalistas após a cerimônia de assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) no Rio de Janeiro.