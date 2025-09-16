EUA oferece recompensa de US$ 5 milhões por membro do cartel de Sinaloa

O governo dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (16) que oferece uma recompensa de US$ 5 milhões (R$ 26,6 milhões, na cotação atual) por qualquer informação que leve à captura de Juan José Ponce Félix, conhecido como "El Ruso", um dos principais sicários do cartel de Sinaloa no México.

"Segundo o FBI, Ponce Félix é o fundador e líder de Los Rusos, o principal braço armado de La Mayiza (...) uma poderosa facção do cartel de Sinaloa, uma Organização Terrorista Estrangeira", sinalizou o Departamento do Estado em um comunicado.

"A facção La Mayiza do cartel administra a produção e o tráfico de fentanil, cocaína, maconha, heroína e metanfetamina do noroeste do México para os Estados Unidos", acrescentou.