Exército israelense afirma ter interceptado míssil disparado do Iêmen

O Exército israelense afirmou ter interceptado um míssil lançado do Iêmen nesta terça-feira (16), horas depois de Israel atacar o porto iemenita de Hodeida, controlado por rebeldes huthis.
Sirenes de mísseis soaram em Jerusalém e outras partes de Israel pouco antes do anúncio. O Exército confirmou posteriormente em um comunicado que "interceptou um míssil lançado do Iêmen".
jd/acc/smw/an/jvb/rnr/an/aa
© Agence France-Presse
