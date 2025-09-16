Exército israelense afirma ter interceptado míssil disparado do Iêmen

O Exército israelense afirmou ter interceptado um míssil lançado do Iêmen nesta terça-feira (16), horas depois de Israel atacar o porto iemenita de Hodeida, controlado por rebeldes huthis.

Sirenes de mísseis soaram em Jerusalém e outras partes de Israel pouco antes do anúncio. O Exército confirmou posteriormente em um comunicado que "interceptou um míssil lançado do Iêmen".

