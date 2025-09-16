Fifa compensará clubes com R$ 1,8 bilhão por cederem jogadores a seleções na Copa de 2026

A Fifa compensará com US$ 355 milhões (R$ 1,8 bilhão na cotação atual) os clubes que cederem seus jogadores para participar da Copa do Mundo de 2026, anunciou a entidade nesta terça-feira (16).

O valor é 70% maior em relação ao que foi distribuído no Mundial de 2022.

Este programa de compensação, fruto do acordo com a Associação de Clubes Europeus (ECA), também se estende aos clubes que cederem jogadores durante as Eliminatórias, mesmo que não participem do torneio do ano que vem, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.