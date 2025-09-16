Foragido por fraude da Wirecard é localizado em Moscou

Foragido desde junho de 2020, o ex-diretor da empresa alemã Wirecard, o austríaco Jan Marsalek, vive em Moscou com uma identidade falsa, segundo uma investigação de meios de comunicação internacionais publicada nesta terça-feira(16).

A Wirecard quebrou em junho de 2020, quando seus gerentes admitiram que 1,9 bilhão de euros em ativos (cerca de 11,17 bilhões de reais na cotação atual), um quarto de seu balanço, na realidade não existiam.

Jan Marsalek, de 45 anos, "vive na Rússia, com identidades falsas e mantendo vínculos estreitos com o regime de Vladimir Putin", afirma o jornal austríaco Der Standard, que colaborou com os veículos alemães Der Spiegel e ZDF, a rede americana PBS e a plataforma russa The Insider nesta investigação.