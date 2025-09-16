'Futuro melhor é possível': jovens dos EUA processam Trump por mudança climática

"A Constituição dos Estados Unidos protege contra abusos do Poder Executivo por uma ordem executiva que prive crianças e jovens de seus direitos fundamentais à vida e suas liberdades?", questionou Julia Olsons, advogada principal dos 22 demandantes, durante uma audiência nesta terça-feira em um tribunal de Montana.

Michael Sawyer, representante do governo Trump, classificou o caso de "antidemocrático".

"Acabamos de ter uma eleição. Um dos temas principais nessa eleição foi uma perspectiva em disputa sobre emissões, política energética, e agora estão intervindo e pedindo à corte que anule os resultados."

Os jovens demandantes, representados pela organização sem fins lucrativos Our Children's Trust, descreveram como a mudança climática está mudando suas vidas.

Uma adolescente de Montana relatou como sua família se viu forçada a abandonar sua casa, vítima de um incêndio.

Outro demandante, Joseph Lee, de 19 anos, lembrou os incêndios florestais na Califórnia no ano passado que destruíram a casa de um amigo.