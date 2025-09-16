Gestão do canal do Panamá prevê iniciar construção de gasoduto em 2027

A administração do canal do Panamá planeja iniciar a construção de um gasoduto em 2027, um projeto sobre o qual as empresas interessadas em participar tiveram as primeiras conversas formais esta semana, informou o gestor da via interoceânica nesta terça-feira (16).

O gasoduto, de 77 quilômetros, permitiria transportar etano, propano e butano provenientes da costa leste dos Estados Unidos com destino a China, Japão e Coreia do Sul, um negócio que a Autoridade do Canal do Panamá (ACP) estima que duplicará na próxima década.

O combustível chegaria em navios ao Caribe panamenho e, após cruzar o istmo através do gasoduto, seria reembarcado no Pacífico rumo à Ásia.