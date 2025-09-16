Governo argentino privatiza empresa responsável pelas usinas nucleares do país

A Núcleoeléctrica Argentina é responsável pelas três usinas nucleares em operação na Argentina - Atucha I, Atucha II e Embalse - com uma potência total instalada de 1.763 Mw e uma contribuição que representa 7,4% da energia elétrica do país.

O governo a incluiu na lista de empresas públicas a serem privatizadas em uma mega lei aprovada pelo Congresso em 2024.

A privatização se enquadra na política do presidente ultraliberal, Javier Milei, de retirada do Estado das atividades de exploração.

"Todas as empresas públicas estão submetidas a um processo de privatização irremediável", disse Adorni.

Em relação ao plano que o governo tem para o setor de energia nuclear, o porta-voz indicou que o objetivo é "promover o investimento privado com o objetivo de alcançar a construção do primeiro reator modular argentino, a extensão da vida de nossas usinas e impulsionar a mineração de urânio, entre outras questões".

Segundo relatórios financeiros da empresa, durante o primeiro semestre de 2025 registrou um resultado operacional positivo de cerca de 103 bilhões de pesos, equivalente a cerca de 373 milhões de reais à taxa de câmbio oficial.